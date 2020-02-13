AB gemicilik sektörünü ETS kapsamına alıp emisyon vergisi kesmeyi hedefliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB gemicilik sektörünü ETS kapsamına alıp emisyon vergisi kesmeyi hedefliyor - Son Dakika Dünya

AB gemicilik sektörünü ETS kapsamına alıp emisyon vergisi kesmeyi hedefliyor

16 dakika önce

Gemicilik sektörü yakında çevreye verdiği zararın bedelini ödemekle yükümlü hale gelebilir. Avrupa Birliği, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) çerçevesinde gemi firmalarının da atmosfere saldıkları karbondioksit için bir tür vergi ödemelerini istiyor ancak bunun önünde ciddi engeller var.

AB gemicilik sektörünü ETS kapsamına alıp emisyon vergisi kesmeyi hedefliyor, System.String[]

Gemicilik sektörü yakında çevreye verdiği zararın bedelini ödemekle yükümlü hale gelebilir. Avrupa Birliği, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) çerçevesinde gemi firmalarının da atmosfere saldıkları karbondioksit için bir tür vergi ödemelerini istiyor.


Gemicilik günümüzde küresel emisyonların yüzde 3'üne neden olurken bu oran küresel ticaretin artması ile birlikte her yıl düzenli artış gösteriyor. Avrupa Komisyonu ve Parlamentosu konuya ilişkin ilk adımları attı ancak uluslararası deniz kanunlarının karmaşıklığı nedeniyle bu pek de hızlı ve kolay gerçekleşmeyebilir.

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Avrupa Birliği, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:17 
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