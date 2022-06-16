AB geri adım attı: Qualcomm'un 1 milyar dolar cezası silindi

Apple ve Qualcomm davası kapsamında kesilen para cezasında ilginç bir gelişme yaşandı. Avrupa Birliği tarafından alınan yeni karara göre, Qualcomm'un 1 milyar euroluk cezası iptal edildi. Cihazlarında Qualcomm'un LTE modemlerini kullanması için Apple ile anlaşan ve Apple'a ödeme yapan şirket, artık cezayı ödemek zorunda değil.

Apple-Qualcomm davasının 1 milyar dolarlık cezası iptal edildi

Avrupa Komisyonu, Qualcomm'u 2011'den 2016'ya kadar Intel gibi rakip şirketlere karşı tekel oluşturmakla suçladı. Apple'a farklı markaların çiplerini kullanmaması için milyarlarca dolar ödediği iddialarına ilişkin 2015 yılında bir soruşturma başlatıldı. Çip devi suçlu bulundu ve 997 milyon euro para cezası ödemesine karar verildi.

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2018 yılında Qualcomm'u hakim konumunu kötüye kullanmakla suçlayan ve ceza kesen Avrupa Komisyonu, nihayet kararından geri dönmüş gibi görünüyor. Qualcomm'un dört yıl boyunca yaptığı itirazlar sonucunda, 997 milyon euroluk kararın iptal edildiği aktarıldı.

Cezayı iptal eden mahkeme, o dönem Apple'ın isteklerini karşılayan başka bir şirket olmadığını ifade etti. Mahkeme, Qualcomm ve Apple'ın 2011 ile 2016 yıllarındaki anlaşmasının, LTE pazarındaki rekabeti bitireceği iddialarına katılmadı.

Rekabetten Sorumlu Komisyon Üyesi Margrethe Vestager'in açıklamasına göre, LTE konusunda diğer hiçbir firma Qualcomm'a meydan okuyabilecek güçte değildi. Ayrıca Apple'ın başka bir tedarikçiyi tercih etmesi çok daha pahalıya mal olacaktı.

Komisyonun kararından, Apple'ın söz konusu dönem boyunca ihtiyaçlarının çoğunluğu için Qualcomm'un LTE yonga setlerine teknik bir alternatifi olmadığı anlaşılıyor. Bu, ürünleri ne kadar iyi olursa olsun hiçbir rakibin Qualcomm'a bu pazarda etkili bir şekilde meydan okuyamayacağı anlamına geliyordu.

Ayrıca bu iptal, Avrupa Komisyonu ile Avrupa Adalet Divanı arasındaki kopukluğu da ortaya koydu. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, dava sırasında üçüncü taraflarla toplantıların ve telefon konferanslarının düzenlenmediği aktarıldı.

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