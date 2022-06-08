AB, gıda krizine karşı Ukrayna limanlarının acilen açılmasını istiyor - Son Dakika
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AB, gıda krizine karşı Ukrayna limanlarının acilen açılmasını istiyor

08.06.2022 12:11
AB, gıda krizine karşı Ukrayna limanlarının acilen açılmasını istiyor

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Ukrayna'daki tahılın dünya piyasalarına aktarılabilmesinin en uygun yolunun Karadeniz'deki limanlar olduğunu, limanların acilen yeniden işler hale gelmesi gerektiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Ukrayna'daki tahılın dünya piyasalarına aktarılabilmesinin en uygun yolunun Karadeniz'deki limanlar olduğunu, limanların acilen yeniden işler hale gelmesi gerektiğini bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumunda milletvekillerine konuşma yaptı.

Bu yıl dünya genelinde en az 275 milyon kişinin gıda bulamama riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan von der Leyen, birçok ülkede görülen enflasyonla birlikte gıda güvenliği tehlikesinin arttığını, bu sayıların hızla artma ihtimali bulunduğunu ifade etti.

Von der Leyen, gıda fiyatlarındaki her 1 puanlık artışta 10 milyon kişinin daha aşırı yoksulluğa sürüklendiğini belirterek, gıda sıkıntısına yol açan sorunların bir kısmının Kovid-19 salgınının mirası olduğunu, bir kısmının da yapısal olarak iklim değişikliğiyle bağlantılı aşırı hava koşullarından kaynaklandığını söyledi.

Rusya'ya dezenformasyon suçlaması

Bütün bunların etkisinin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşla arttığını dile getiren von der Leyen, şöyle devam etti:

"Gıda artık Kremlin'in terör silahının bir parçası haline gelmiştir. Bunu hoş göremeyiz. Rusya'nın tahıl ambarlarını bombalamasını, Ukrayna limanlarını ablukaya almasını hatta bazen Ukrayna'nın tahılını çalmasını ancak böyle tarif edebiliriz. Şu anda 20 milyon ton tahıl Ukrayna'da kalmış vaziyette. Rusya'nın dezenformasyonunu kırmak bizim görevimiz. Bizim yaptırımlarımız temel gıda ürünlerine yönelik değil. Yaptırımlar Rusya ile üçüncü ülkeler arasındaki tahıl veya başka gıdaların ticaretini etkilemiyor. Liman ambargosundan gıda ürünleri muaf tutuluyor. Gıda krizini tetikleyen şey Putin'in savaşıdır."

Karadeniz limanları işler hale gelmeli

Ursula von der Leyen, piyasaları açık tutmaları gerektiğini, tahılın Ukrayna'dan çıkarılması için alternatif yollar üzerinde çalıştıklarını, bunun optimal olmadığını ancak tahılı piyasalara ulaştırmak için bunu yapmaları gerektiğini bildirdi.

Von der Leyen, "Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarının tekrar işler hale gelmesine dünyanın ihtiyacı var çünkü Ukrayna'nın tahılı vakitlice ancak Karadeniz'deki limanlardan ihraç edilebilir. Bu nedenle Birleşmiş Milletlere çabalarından ötürü müteşekkiriz. Buna paralel olarak ihracat kısıtlamaları veya kontrolleri olmaması için ortaklarımızla çalışmalıyız. AB gıda ihracatını sürdürmektedir. Diğer ülkeler de bunu yapmalıdır." dedi.

Michel: "Rusya gıdayı savaş aracı olarak kullanıyor"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "Rusya, gıdayı savaş aracı olarak kullanıyor, Ukrayna'da hırsızlık yapıyor, limanları kapatıyor ve tarım alanlarını savaş alanına dönüştürüyor." dedi.

Ukrayna'da 20 milyon tondan fazla tahılın mahsur kalmasına değinen Michel, "Bu, küresel gıda güvenliğini bozuyor, fiyatları artırıyor ve küresel kıtlığa neden oluyor." ifadesini kullandı.

Michel, 30-31 Mayıs'taki AB Liderler Zirvesi'nde bu ürünleri küresel pazarlara ulaştırmak için lojistik çözümlere odaklandıklarını anımsatarak New York'ta görüştüğü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de küresel gıda güvenliği konusunu ele aldıklarını belirtti.

G7 ve Afrika Birliği de dahil olmak üzere diğer ortaklarla da çalışacaklarını dile getiren Michel, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının gıdayı kapsamadığının altını çizerek "Bu gıda krizinden etkilenen tüm ülkelere sesleniyorum: Kremlin'in propagandasına kanmayın." diye konuştu.

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Ukrayna: 'Küresel bir gıda krizini önlemek için maksimum çaba gösteriyoruz' Ukrayna: 'Küresel bir gıda krizini önlemek için maksimum çaba gösteriyoruz'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, gıda krizine karşı Ukrayna limanlarının acilen açılmasını istiyor - Son Dakika

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