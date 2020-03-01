AB göçmen akışına karşı Frontex'i devreye sokuyor - Son Dakika
Son Dakika Politika AB göçmen akışına karşı Frontex'i devreye sokuyor - Son Dakika

AB göçmen akışına karşı Frontex'i devreye sokuyor

6 saat önce

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, göçmen akışının yaşandığı Yunanistan ve Bulgaristan'a Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) da dahil olmak üzere ek destek sağlanabileceğini söyledi.

AB göçmen akışına karşı Frontex'i devreye sokuyor, System.String[]

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, göçmen akışının yaşandığı Yunanistan ve Bulgaristan'a Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) da dahil olmak üzere ek destek sağlanabileceğini söyledi.


Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den Yunanistan ve Bulgaristan'a devam eden göçmen akışı için, "Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Türkiye ile AB sınırındaki durumu endişeyle yakından takip ediyor" dedi. Von der Leyen, "Bu aşamada birinci önceliğimiz Yunanistan ve Bulgaristan'a tam desteğimizi sağlamak. Kara sınırındaki Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) da dahil olmak üzere ek destek sağlamaya hazırız" diye konuştu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.55 itibarıyla Avrupa'ya gitmek için sınırı geçen göçmen sayısının 76 bin 358'e ulaştığını açıklamıştı. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Yunanistan, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yunanistan, sınıra gelen göçmenleri SMS atarak gelmemeleri konusunda uyarıyor
"Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" diyen göçmen kaçakçısı yakalandı Şiddet gören Afgan ailenin kızı Sarah: Yunan askerleri çok zalim Fransa'da korona vakası 100'e ulaştı

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 16:37:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB göçmen akışına karşı Frontex'i devreye sokuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]