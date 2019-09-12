"AB göçmenler konusunda yükümlülüklerini yerine getirmeli"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Avrupa Birliği'nin (AB) göçmenler konusunda yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Yarın bu göçmenler oraya gittiği zaman bunun maliyeti çok daha fazla." dedi.

Çavuşoğlu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında düzenlenen "105. Dönem Kaymakamlık Kursu" programında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, salonda bulunan kaymakam adaylarına başarılar dileyerek, "İnanıyoruz ki gittiğiniz yerlerde vatanımıza ve milletimize en güzel hizmetleri sunacaksınız." ifadesini kullandı.

İçişleri ve dışişleri bakanlıklarının yakın iş birliği içerisinde çalışması gereken iki kurum olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, bu iki bakanlığın bağlarının uzun yıllara dayandığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, dünyadaki gelişmelere bakıldığında çok hızlı bir değişimin olduğunu ve bu değişimin, fırsatların yanı sıra zorlu sınamaları beraberinde getirdiğini söyleyerek, bu sınamalara karşı güçlü tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

"Batılı ülkeler göç sorununa sadece güvenlik penceresinden bakıyor"

Suriye meselesine değinen Çavuşoğlu, "Suriye'de Anayasa Komisyonu'nu kurmaya çalışırken, siyasi bir sürece ulaşmaya çalışıyoruz ama bu siyasi sürece giderken sahadaki ateşkesin de tesis edilmesi önemli." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, Suriye'deki çatışmalara çözüm ararken bir yandan da göç sorununun ele alınması gerektiğini belirtti.

Özellikle Batılı ülkelerin göç sorununa sadece güvenlik penceresinden baktığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Biz, bu olaya hem güvenlik hem de insan hakları açısından bakıyoruz. Bu ikisi açısından bakmazsak dengeli göremeyiz, sorunun çözümü açısından gerçekçi adımlar atamayız." dedi.

Çavuşoğlu, göç sorununu yerinde çözmenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün göç konusunda, bir düzensiz göçmenin Almanya'daki maliyeti, o düzensiz göçmenin yerindeki sorununu çözmek dahil o yaşadığı ülkede destek verdiğin zamanki maliyetinin 10 katı. Bir göçmen Suriye'de diyelim ki 10 liraya mal oluyorsa, Almanya'da 100 liraya mal oluyor. Bu hesabı Merkel çok iyi biliyor ve kendisi de rakam rakam anlatıyor. Dolayısıyla sorunları yerinde çözmenin çok büyük avantajları var."

Göçmenler konusunda AB'nin tutumunu eleştiren Çavuşoğlu, "(AB)Göçmenler için 2018 sonuna kadar 6 milyar avroyu göndereceklerdi. 2019 sonuna geldik, üçte birinden biraz fazlası geldi." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, AB'ye göçmenler konusundaki yükümlülüklerini hatırlatarak, "AB'nin, göçmenler konusunda yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Yarın bu göçmenler oraya gittiği zaman bunun maliyeti çok daha fazla. Sadece ekonomik maliyeti değil ki siyasi maliyetini bugün (Almanya Başbakanı Angela) Merkel dahil hepsi ödemeye başladı. Bizim için de artık ciddi bir yük. Dolayısıyla göç meselesi önümüzdeki dönemde en önemli unsurlardan biri olmaya devam edecek." dedi.

"Yurt dışında terörle mücadelemizi bundan sonra daha da artırmalıyız"

Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturan FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede, içişleri ve dışişleri bakanlıklarının yakın iş birliği içerisinde çalışması gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, bugüne kadarki iş birliğinin neticelerini de almaya başladıklarını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışındaki bu terör belasıyla mücadelemizi bundan sonra daha da artırmamız lazım çünkü biz nasıl olsa 'Dışarıda bunlar, bize bir şey olmaz' dedikçe buralarda bize yönelik faaliyetlerini daha da artırıyorlar. Zaten birçok ülkede güçlü de destek alıyorlar. Bugün bazı muhataplarımızla samimi ortamda sohbet ettiğimizde PKK'nın Almanya, Hollanda, Avusturya ve Fransa ve hatta İngiltere'de hangi faaliyetlerden para elde ettiğini muhataplarımız çok iyi bilir. Düğünlerde gönüllü veya zorunlu olarak vatandaşlardan nasıl para topladıklarını, benim muhataplarım benden çok daha iyi anlatıyorlar. Konunun ne olduğunu çok iyi biliyorlar ama adım atma konusunda maalesef istediğimiz çizgide değiller."

Çavuşoğlu, son zamanlarda Almanya, İngiltere ve Fransa'nın terör örgütü PKK'ya yönelik attıkları adımları olumlu fakat yetersiz bulduklarını belirterek, "Ama maalesef FETÖ konusunda halen bu ülkelerin somut bir adım atmadığını görüyoruz. Hatta üçüncü ülkelerde bazı ülkelerin istihbaratlarının terör örgütü FETÖ'ye çok güçlü destek verdiğini görüyoruz." diye konuştu.

"Dış politikamız bir coğrafyaya sıkıştırılamayacak kadar büyük"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye gibi bölgesinde önemli konuma sahip ülkelerin, çok yönlü ve dengeli dış politikaya sahip olması gerektiğine dikkati çekerek, "Bugün Rusya ile olan ilişkilerimiz, AB ile ya da Amerika ile olan ilişkilerimize ya da NATO müttefikliğimize alternatif değil, tam tersine tamamlayıcıdır." ifadesini kullandı.

Rusya'nın bu bölgenin bir gerçeği olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Bu bölgenin gerçeği olan bir ülkeyle ilişkilerimizi geliştirmek tabiatıyla doğaldır. Her iki tarafın da çıkarına." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Bizim dış politikamız, bir coğrafyaya sıkıştırılamayacak kadar büyük." değerlendirmesinde bulundu.