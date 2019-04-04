Ab, Guaido'nun Dokunulmazlığının Kaldırılmasını Kınadı

Avrupa Birliği (AB), Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını kınadı.

Avrupa Birliği (AB), Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını kınadı.



Venezuela'da Kurucu Meclis'in kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun dokunulmazlığını kaldırmasının ardından tepkiler sürüyor. Avrupa Birliği tarafından Guaido'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "AB, tanınmayan Kurucu Meclis tarafından alınan Juan Guaido'nun meclis dokunulmazlığının kaldırılması kararını reddediyor. Bu karar, Venezuela anayasasına, hukukun üstünlüğüne ve güçler ayrılığına yönelik ciddi bir ihlal oluşturuyor" denildi. Açıklamada, bu eylemlerin krizden çıkmak için izlenen siyasi süreci baltaladığı, yalnızca kutuplaşmayı ve gerginliği arttırdığı belirtildi.



Ülkenin tek yasama organı olan Kurucu Meclis, iki gün önce Yüksek Mahkeme'nin talebi üzerine Guaido'nun dokunulmazlığını kaldırmıştı. - BRÜKSEL

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