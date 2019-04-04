Ab, Guaido'nun Dokunulmazlığının Kaldırılmasını Kınadı
28 dakika önce
Avrupa Birliği (AB), Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını kınadı.
Avrupa Birliği
(AB
), Venezuela
'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını kınadı. Venezuela'da Kurucu Meclis'in kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun dokunulmazlığını kaldırmasının ardından tepkiler sürüyor. Avrupa Birliği tarafından Guaido'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "AB, tanınmayan Kurucu Meclis tarafından alınan Juan Guaido'nun meclis dokunulmazlığının kaldırılması kararını reddediyor. Bu karar, Venezuela anayasasına, hukukun üstünlüğüne ve güçler ayrılığına yönelik ciddi bir ihlal oluşturuyor" denildi. Açıklamada, bu eylemlerin krizden çıkmak için izlenen siyasi süreci baltaladığı, yalnızca kutuplaşmayı ve gerginliği arttırdığı belirtildi. Ülkenin tek yasama organı olan Kurucu Meclis, iki gün önce Yüksek Mahkeme'nin talebi üzerine Guaido'nun dokunulmazlığını kaldırmıştı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:31 Kaynak: İHA
İmamoğlu'ndan "Türkiye'nin Sonraki Cumhurbaşkanı Siz misiniz?" Sorusuna Yanıt: Allah Bilir
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Göreve Geldiği İlk Gün Sözünü Tuttu
Trump Tehdit Etti, Avokado'nun Fiyatı Bir Günde Yüzde 34 Arttı
Bir "Oy Farkı Açıklaması" da Ekrem İmamoğlu'ndan Geldi