AB gücü FRONTEX, Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik ihlallerine ortak oldu - Son Dakika

AB gücü FRONTEX, Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik ihlallerine ortak oldu

Avrupa Birliği Sahil Güvenlik ve Sınır Ajansının (FRONTEX), Yunanistan kara sularına ulaşan sığınmacıları kurtarmak yerine botu engelleyerek Yunan sahil güvenlik unsurlarının sığınmacıları geri itmesine yardımcı olduğunu gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Avrupa Birliği Sahil Güvenlik ve Sınır Ajansının (FRONTEX), Yunanistan kara sularına ulaşan sığınmacıları kurtarmak yerine botu engelleyerek Yunan sahil güvenlik unsurlarının sığınmacıları geri itmesine yardımcı olduğunu gösteren görüntüler ortaya çıktı.

AA, Türk makamları tarafından 8 Haziran 2020'de Çanakkale Ayvacık açıklarında kaydedilen görüntülere ulaştı.

Görüntülerde, FRONTEX deniz unsurunun, Yunan kara sularına ulaşan bottaki sığınmacıları kurtarmak yerine AB hukukuna ve düzenlemelerine aykırı şekilde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarıyla birlikte lastik bottaki sığınmacıları geri ittiği görülüyor.

FRONTEX, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının uluslararası hukuku ihlal etmesine destek oluyor

Önce FRONTEX unsurunun sığınmacı botunu durdurduğu, Yunan Sahil Güvenlik unsurunun ise bota yaklaştığı görüntülere yansıyor.

AB hukukuna ve düzenlemelerine göre, FRONTEX unsurlarının, denizde tespit ettikleri sığınmacıları kurtarması, gözlemledikleri insan hakları ihlallerini ise rapor etmesi gerekiyor.

Ancak görüntülerde, sığınmacıları kurtarmayan ve botun geçişini engelleyerek bekleten FRONTEX'in bir süre sonra olay mahalline ulaşan Yunan Sahil Güvenlik unsurunun lastik sığınmacı botunun yakıt tankını sökmesine ve sığınmacı botunu uluslararası hukuk ve yükümlüklere aykırı biçimde Türk kara sularına doğru geri itmesine seyirci kaldığı görülüyor.

NATO unsuru şahit oluyor

Görüntülerde dikkati çeken bir diğer husus ise NATO'nun düzensiz göçle mücadele çabalarına destek amacıyla 2016 yılından beri Ege Denizi'nde yürüttüğü faaliyet kapsamında bölgede devriye gezen Alman gemisinin de Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı geri itme uygulamasına şahit olması.

Nitekim, olay sırasında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını telsiz üzerinden uyaran Türk Sahil Güvenlik yetkilisi de bu duruma dikkati çekerek, Türkiye'nin konuyu uluslararası platformlarda gündeme getireceğini ifade ediyor.

Yunanistan'ın ihlalleri tepki çekiyor

Yunanistan'ın son yıllarda uluslararası hukuka, uluslararası deniz hukukuna, AB hukuku ve düzenlemelerine ve Türkiye-AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı'na aykırı şekilde ülkesine ulaşan sığınmacıları kaydetmeden hem karada hem denizde Türkiye'ye geri itmesi, sığınmacılara işkence ve kötü muamele yapması, şahsi eşyalarına el koyması, sığınmacıların hayatlarını tehlikeye sokması ve hatta sığınmacıların ölümüne neden olması büyük tepki topluyor.

Edinilen bilgiye göre, son üç yılda Yunanistan'ın Türkiye'ye 70 binden fazla sığınmacıyı geri ittiği ifade ediliyor.

Yunanistan tarafından aleni şekilde yapılan geri itmeler, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ve insan hakları grupları tarafından sert şekilde eleştirildi ve soruşturma açılması talep edildi.

En son AP'deki Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi (LIBE), Yunanistan'ın geri itmeleriyle ilgili Yunan bakanlardan açıklama istedi.

Yunanistan'ın AB ve uluslararası hukuka aykırı geri itme uygulamalarını kınayan AP milletvekilleri, Yunanlı yetkililerin ve AB'nin acilen söz konusu faaliyetler hakkında soruşturma başlatmasını talep etti.

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson da "Yunanistan sınırında sığınmacıların geri itildiğine ve ihlallere ilişkin çok sayıda raporlar bulunuyor. Geri itmeler AB hukukuna aykırıdır. Avrupa sınırlarımızı, değerlerimizi ihlal ederek koruyamayız. Yunanlı yetkililerden tüm yasa dışı faaliyetleri takip etmelerini ve gerekli soruşturmayı yürütmelerini talep ediyorum. Herkese iltica hakkı verilmeyebilir ama herkese değerlerimize uygun şekilde muamele etmeliyiz." çağrısında bulundu.

Yunanistan'ın ihlalleri, FRONTEX'in katkıları basına yansıdı

Yunanistan'ın bugüne kadar sığınmacı geri ittiği birçok görüntü daha önce uluslararası basına yansıdı.

Öyle ki "The Guardian" ve "De Correspondent" adlı gazeteler de FRONTEX'in Yunanistan'ın geri itmelerine sadece seyirci kalmadığını, "aktif şekilde uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine katkı sağladığını" gündeme getirdi.

Aynı zamanda FRONTEX'in Ege Denizi'nde yürüttüğü Poseidon Operasyonu'nda görevli Danimarkalı Jens Moller'in Danimarka'nın resmi yayın organına yaptığı açıklama iddiaları doğrular nitelikte.

Moller, operasyon kapsamında Ege'de devriye gezerken Yunanistan kara sularına doğru ilerleyen 33 sığınmacı tespit ettiklerini, bunu telsizle Poseidon Operasyonunun merkezine aktardıklarını anlattı.

Merkezden "sığınmacıları geri lastik bota koyun ve Yunan kara sularından itin." talimatını aldıklarını kaydeden Moller, sığınmacıların hayatını tehlikeye atacağı için talimatı yerine getirmediklerini belirtti.

Yoğun çabalar sonrasında talimatı iptal ettirdiklerini kaydeden Moller, sığınmacıların Yunanistan'a götürüldüğünü ifade etti.

AA muhabirinin FRONTEX'in geri itmelere katkı sağlayıp sağlamadığına ilişkin sorusunu yanıtlayan FRONTEX Sözcüsü Chris Borowski ise FRONTEX görevlilerinin sahada karşılaştıkları insan hakları ihlallerini rapor etmekle yükümlü olduğunu ancak sahadaki görevliler tarafından böyle bir raporlama gelmediğini belirtti.

Borowski, "FRONTEX'in geri itmelere müdahil olduğuna dair tüm iddiaları reddediyoruz. FRONTEX, en yüksek standartlara uygun şekilde sınır kontrolü uygulanması konusunda kararlı tutumunu sürdürüyor. Operasyon ve görevlilerimiz uluslararası hukuk uyarınca yasa dışı olan geri itmelere hiçbir zaman müdahil olmamıştır." ifadelerini kullandı.

AB gücü FRONTEX, Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik ihlallerine ortak oldu

Avrupa Birliği, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 03:36

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB gücü FRONTEX, Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik ihlallerine ortak oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor Adı Galatasaray'la anılan Hulk, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Koronavirüse karşı dünyanın en büyük aşı denemesi başlıyor Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi. Pınar Gültekin cinayetinde "zanlıya keşif yaptırılsın" talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi Burak Yılmaz, Lille'den 1.75 milyon euro civarında maaş alacak Aycan Yanaç, Survivor'ın ardından milli takım teknik direktörüne yanıt verdi: Necla hoca olduğu sürece teklifleri kabul etmem Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'e imza attıktan 4 gün sonra istifa etti
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak         
16:42
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı         
16:36
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı         
16:31
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi         
15:49
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı         
15:43
Salih Müslim'in teslim olan hamile yeğeni PKK'nın üst düzey yetkililerinin isimlerini ve yerlerini verdi Salih Müslim'in teslim olan hamile yeğeni PKK'nın üst düzey yetkililerinin isimlerini ve yerlerini verdi         
15:29
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz         
15:17
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti         
15:03
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi         
14:51
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti         
14:50
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti         
14:47
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim         
14:24
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı         
14:12
Kuyumculardan altın fiyatları için heyecanlandıran yorum: Bundan sonra her gün yeni rekor kırar Kuyumculardan altın fiyatları için heyecanlandıran yorum: Bundan sonra her gün yeni rekor kırar         
14:10
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı         
13:44
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu         
13:33
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek         
13:03
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı         
13:01
Bilim Kurulu üyesinin Bilim Kurulu üyesinin "Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi         
12:53
İki Oscar ödülü sahibi Tom Hanks ve eşi resmen Yunan vatandaşı oldu İki Oscar ödülü sahibi Tom Hanks ve eşi resmen Yunan vatandaşı oldu         
12:33
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu         
12:32
Arkadaşının Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti         
12:20
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi         
11:57
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi         
11:49
Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi         
11:31
Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi         
10:44
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada         
10:14
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi         
10:03
Takım arkadaşının Takım arkadaşının "Bize ihanet etti" dediği Özer Hurmacı'dan açıklama geldi         
09:41
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı         
09:22
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor         
08:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2020 22:22:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB gücü FRONTEX, Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik ihlallerine ortak oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei