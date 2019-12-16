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AB güneş enerjisi pazarı 2019 yılında yüzde 100'den fazla büyüme kaydederek rekor kırdı
6 saat önce
Güneş panelleri pazarı 2019 yılında Avrupa Birliği (AB) pazarında yüzde 100'ün üzerinde büyüme kaydetti. AB'nin 2018'de güneşten elde ettiği toplam 8,2 gigavat enerjiye (GW) geçtiğimiz tıl içerisinde 16,7 GW daha enerji eklenmiş oldu
Güneş panelleri pazarı 2019 yılında Avrupa Birliği (AB) pazarında yüzde 100'ün üzerinde büyüme kaydetti. AB'nin 2018'de güneşten elde ettiği toplam 8,2 gigavat enerjiye (GW) geçtiğimiz tıl içerisinde 16,7 GW daha enerji eklenmiş oldu.
Yüzde 104'lük bu artış AB'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltırken yenilenebilir enerji ve iklim krizi mücadele hedeflerine de biraz daha yaklaşmasını sağladı. SolarPower şirketinin Avrupa pazarına ilişkin yaptığı değerlendirme raporunda yer alan verilere göre 2019 yılındaki artış 28 AB ülkesi genelinde 2010 yılından bu yana şimdiye kadar yaşanan en büyük yıllık artış olarak kayda geçti.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:18
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