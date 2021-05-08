AB, Gürcistan'daki tutuklu muhalefet lideri Melia'nın kefaletini ödedi - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) tarafından, Gürcistan'da 23 Şubat'ta çok sayıda polisin katıldığı operasyonda gözaltına alınan ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin Başkanı Nika Melia'nın serbest kalması için kefalet parasının ödendiği bildirildi.

AB'nin Gürcistan Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Demokrasi Vakfının (ADV) Melia'nın serbest bırakılması amacıyla Gürcistan Başsavcılığı tarafından daha önce talep edilen 40 bin Gürcü Larisi (yaklaşık 11 bin 600 dolar) kefaleti ödediği belirtildi.

Vakfın kefalet parasını Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Gürcü Genç Avukatlar Derneğine aktardığı kaydedilen açıklamada, söz konusu derneğin parayı Gürcistan hükümetine ulaştırdığı kaydedildi.

Melia'ya yönelik suçlamalar

Gürcistan'da 20 Haziran 2019'da 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi'nin oturumunda, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi Üyesi ve Rusya Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov'un parlamento başkanının koltuğuna oturması binlerce kişi tarafından protesto edilmişti.

Protestocuları kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan, sonrasında kefalet koşuluyla serbest bırakılan Melia hakkında, kefaleti ödemeyince yeniden gözaltı kararı alınmıştı.

Başsavcılığın talebi üzerine dün yapılan olağanüstü parlamento oturumunda çoğunluğa sahip iktidardaki Gürcü Hayali partisi, Melia'nın vekilliğinin düşürülmesi yönünde oy kullanmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de Melia hakkında 17 Şubat'ta gözaltı kararı almış ancak ana muhalefet lideri polise teslim olmamıştı.

Başbakan Gakharia'nın istifası

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Melia'nın gözaltına alınması konusunda ekibiyle yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle istifa ettiğini belirtmişti.

Gözaltı kararını eleştiren Gakharia, ülkede halihazırda siyasi gerginliklerin yaşandığını ve söz konusu kararın gerginliği daha da artıracağını söylemişti.

Yeni Başbakan İrakli Garibaşvili ise 22 Şubat'ta parlamentodan güvenoyu aldığı oturumda yaptığı konuşmada, Melia'nın gözaltı kararının yasal yollarla yerine getirileceğine söz vermişti.

Melia, ertesi sabah binlerce polisin katıldığı operasyon sonucu gözaltına alınmıştı.

AB'nin Gürcistan'daki siyasi krizi çözme çabası

AB, Gürcistan'daki siyasi gerginliğin azaltılması amacıyla AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in hazırladığı 5 maddelik "Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşma metninin 19 Nisan'da iktidar ve bazı muhalefet partilerince imzalanmasından sonra Melia'nın kefaletini ödemeye karar verdi.

Anlaşma metni muhalefette görüş ayrılığına neden olmuştu. Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile büyük partilerden Avrupalı Gürcistan ve bazı diğer partiler anlaşmanın imzalanması konusunda çekimser kalmıştı.

Melia'nın kefaleti kabul edip etmediği henüz belli değil.