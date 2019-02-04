Son Dakika Haberleri: AB Güvenilir Bir Ortak Olduğunu Uygulamada Göstermelidir"

AB Güvenilir Bir Ortak Olduğunu Uygulamada Göstermelidir"

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dünya ile ticarete devam edebilmek için oturup AB'yi beklemeyeceklerini, Rusya, Çin, Türkiye ve Irak ile kurdukları ilişkilere devam edeceklerini söyledi.

AB Güvenilir Bir Ortak Olduğunu Uygulamada Göstermelidir
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dünya ile ticarete devam edebilmek için oturup AB'yi beklemeyeceklerini, Rusya, Çin, Türkiye ve Irak ile kurdukları ilişkilere devam edeceklerini söyledi.

İran Meclisinde katıldığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Zarif, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ABD yaptırımlarını aşıp İran ile ticarete devam edebilmek için kurduğu INSTEX adlı özel ticari mekanizmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

AB'nin ticareti korumak için kurduğu mekanizmanın test aşamasında olduğunu ve "Avrupalıların ne kadar ciddi olduğunu görmeleri gerektiğini" belirten Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupalılar ticaretin devamı için geç adım attı, çok daha erken uygulamaya koymalıydılar. AB ülkeleri 9 ay önce yaptığımız toplantıda 12 maddelik vaatte bulundu, buna göre atılan adımlar taahhütlerin yerine getirilmesi için zemin oluşturacaktı. Ancak ABD baskıları gibi muhtelif nedenlerle bu gerçekleşmedi."

Avrupalıların söz verdikleri adımları atmaya başlamasını isteyen Zarif, "Avrupalılar, İran nükleer anlaşmaya bağlı kaldığı sürece adım atmaya devam edeceklerini söyledi. İran tüm sözlerini yerine getirdi ancak Avrupalılar ne vaatlerini yerine getirdi ne de ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin hasarını telafi etti." görüşlerini dile getirdi.

İranlı Bakan, oluşturulan mekanizmanın İran'dan çok AB için önemli olduğunu savunarak, "AB ülkeleri bu adımla dünyaya bağımsız olduklarını gösteriyor ve çıkarlarını koruyabileceklerini ortaya koyuyorlar." ifadelerini kullandı.

AB'nin ne iş yapacağını görmek için bekleyeceklerini ancak bunun aradan geçen 9 aylık süre boyunca hiçbir şey yapmadıkları anlamına da gelmediğini söyleyen Zarif, "Rusya, Çin, Türkiye, Irak ile ilişkilerimiz var ve bunu sürdüreceğiz. Oturup AB'yi beklemeyeceğiz. Eğer AB güvenilir bir ortak olduğunu ispat etmek istiyorsa bunu uygulamada göstermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Mekanizmanın 28 AB üyesi ve yaptırım listesinde olmayan kalemler için uygulamaya geçeceğini ancak bu ülkeler ve kalemlerle sınırlı kalmayacağını kaydeden Zarif, "ABD'nin İran'ın devrimin 40'ıncı yılını görmeyeceği yönündeki beklentisi ham hayaldir ve çabalarının da sonuçsuz kaldığını gördüler." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:06 Kaynak: AA

Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Avrupa Birliği, Güncel
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