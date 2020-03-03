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AB Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ankara'ya geliyor
6 saat önce
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in çarşamba günü Ankara ziyaretinde bulunacağı bildirildi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell çarşamba günü Ankara'ya ziyarette bulunacak. Borrell'e Türkiye ziyaretinde Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic de eşlik edecek.
İkilinin Ankara'da Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan gerilim, göç krizi ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilere ilişkin görüşmelerde bulunacağı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:25
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