AB Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ankara'ya geliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ankara'ya geliyor - Son Dakika Dünya

AB Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ankara'ya geliyor

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in çarşamba günü Ankara ziyaretinde bulunacağı bildirildi.

AB Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ankara'ya geliyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell çarşamba günü Ankara'ya ziyarette bulunacak. Borrell'e Türkiye ziyaretinde Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic de eşlik edecek.


İkilinin Ankara'da Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan gerilim, göç krizi ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilere ilişkin görüşmelerde bulunacağı açıklandı.

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Avrupa Birliği, Türkiye, Ankara, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:25 
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