AB, Hafter milislerinin Trablus'taki askeri okul saldırısını kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB, Hafter milislerinin Trablus'taki askeri okul saldırısını kınadı - Son Dakika

AB, Hafter milislerinin Trablus'taki askeri okul saldırısını kınadı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci general Halife Hafter'e bağlı silahlı unsurların başkent Trablus'ta 30 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan askeri okul saldırısını kınadı.

AB, Hafter milislerinin Trablus'taki askeri okul saldırısını kınadı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci general Halife Hafter'e bağlı silahlı unsurların başkent Trablus'ta 30 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan askeri okul saldırısını kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki son gelişmelerin Trablus çevresinde tansiyonun yükselmesine neden olacağını bildirdi.

Borell, cumartesi günü askeri okula yapılan saldırıyı kınadıklarını belirterek, bu gibi saldırıların sadece insanı dramı ve şiddeti artıracağını vurguladı.

Libya'da siyasi çözüme odaklanılması gerektiğine dikkati çeken Borell, tüm tarafları Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki siyasi sürece dahil olmaya davet etti.

Cumartesi akşamı başkent Trablus'taki bir askeri okula, öğrencilerin yatış saatinden önce bahçede toplandıkları sırada, Hafter unsurlarına ait SİHA'larla saldırı düzenlenmiş, olayda 30 öğrenci hayatını kaybederken, 33 kişi yaralanmıştı.

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti, askeri okula düzenlenen saldırının Hafter müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Çin yapımı Wingloon II SİHA'sıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Avrupa Birliği, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hafter'in, Trablus'ta askeri okula düzenlediği saldırı kameralara yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in yeni 'Kale'sinde dünyaya net mesaj verdi: Teşkilat Libya'da üzerine düşeni yapıyor Son dakika: Sirte'ye saldıran darbeci Hafter güçleri püskürtüldü 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:57 Yakalanan bağ evi hırsızı tutuklandı - Son Dakika
20:57 Çekmeköy'de uçan çatı 100 metre ilerideki binanın içine girdi - Son Dakika
20:56 Kazdağları'nda zincirsiz araçlara izin yok - Son Dakika
20:55 Amik Ovası sular altında - Son Dakika
20:55 Kazaya neden olan sürücünün kaçmasına izin vermediler - Son Dakika
20:08 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 21:02:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB, Hafter milislerinin Trablus'taki askeri okul saldırısını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]