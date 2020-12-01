AB, hastaların ilaca erişimi için strateji belirledi - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, hastaların yenilikçi ve uygun fiyatlı ilaçlara erişimini sağlamak ve AB ilaç endüstrisinin rekabet gücünü, yenilikçi kapasitesini ve sürdürülebilirliğini desteklemek için bir "Avrupa İlaç Stratejisi" oluşturulduğunu duyurdu.

AB İlaç Stratejisi'nin, Avrupa'nın, kriz zamanları da dahil olmak üzere farmasötik ihtiyaçlarını sağlam tedarik zincirleri aracılığıyla karşılamasına olanak tanıyacağı belirtildi. Konuya ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Daha güçlü bir Avrupa Sağlık Birliği oluşturmanın önemli bir bileşeni olan bu strateji, geleceğe yönelik ve krize dirençli bir AB ilaç sisteminin kurulmasına yardımcı olacaktır" dedi.

AB ilaç stratejisinin detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, 4 ana hedefin bulunduğu bildirildi. Buna göre yeni ilaç stratejisi öncelikle hastalar için uygun fiyatlı ilaçlara erişimin sağlanmak ve karşılanmamış antimikrobiyal direnç, kanser, nadir hastalıkların tıbbi ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacak.

Ayrıca, AB ilaç endüstrisinin rekabet gücünü, yenilikçiliğini ve sürdürülebilirliğini ve yüksek kaliteli, güvenli, etkili ve daha çevreci ilaçların geliştirilmesini desteklemesi hedeflenen stratejiyle her türlü krize hazırlıklı olma ve müdahale mekanizmalarını geliştirmek ve arz güvenliğini ele almak hedefler arasında yer alıyor.

Yüksek düzeyde kalite, etkinlik ve güvenlik standartlarını teşvik ederek dünyada güçlü bir AB sesi sağlamayı da amaçlayan strateji, bir krize müdahale aracından çok daha fazlası olmasına rağmen, COVID-19 salgınına verilen ilk tepkiden dersler çıkararak Avrupa'nın ilaç sektörünü daha hazırlıklı ve daha dayanıklı hale getirmesinin beklendiği ifade edildi. Konuya ilişkin olarak AB Komisyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada ise, "Strateji, ilaçların erişilebilirliğini, bulunabilirliğini ve satın alınabilirliğini sağlamak için somut eylemler sunmaktadır. Çeşitlendirilmiş ve güvenli tedarik zincirlerini destekler, AB'nin dünyadaki açık stratejik özerkliğini sağlar ve çevresel olarak sürdürülebilir ilaçları teşvik eder" ifadeleri kullanıldı.

(Mustafa Ulusoy/İHA)