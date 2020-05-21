AB, hava trafiğinin normale dönüşü için yeni kriterler belirledi - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayınladığı yeni kriterlerde yolcuların tıbbi maske takması gerektiğini ifade ederken, her sıra için bir koltuk veya her iki sıranın uçakta serbest bırakılmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında hava yolunu kullanacak yolcular ve uçuş personelinin güvenliği için yeni kriterler yayınladı. Yeni kurallara göre yolcuların tıbbi maske takması gerektiği belirtilirken, yolcuların kullanacağı ortak kullanım alanlarının sık sık temizlenerek hijyen ortamı sağlanacağı ve mümkün olduğunca mesafe kuralına riayet edileceği bildirildi.

AB, uçak yolcularına yönelik yeni uygulama kararlarının AB Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve AB Hastalık Kontrol Merkezi (ECDC) ile birlikte alındığı duyurdu. AB Ulaştırma Komiseri Adina Valean, alınan önlemlerin salgının yayılmasının engellenmesi ve güvenli bir seyahat için gerekli olduğunu açıkladı. Valean, yeni uygulamanın uçak yolcularının kendilerini güvende hissetmelerini ve iflas noktasına gelen havacılık sektörünün yeniden ayağa kalmasını sağlayacağını belirtti.

AB Havacılık Emniyeti Ajansı EASA Genel Müdürü Patrick Ky ise güvenli hijyen kurallarının ticari uçuşları sürdürmek için önemli bir faktör olduğunu ve havayolları ile havaalanı yetkililerini AB önerilerini uygulamaya çağırdı. Ky, özellikle tüm yolcuların ve mürettebatın havaalanına girerken tıbbi koruyucu maske takmasını ve sadece varış yerlerine ulaştıklarında çıkarmasını tavsiye ettiklerini ve 6 yaşın altındaki çocuklar için istisnai kurallar düşünülebileceğini ifade etti. Maskelerin 4 saatte bir değiştirilmesi ve aynı zamanda havayolu şirketlerinin yeterli derecede tıbbı maske tedariki yapmaları istendi.

Yolcular arasında 1.5 metrelik bir mesafe sağlamak için AB, her sıra için bir koltuk veya her iki sıranın uçakta serbest bırakılmasını istiyor. Uçakta servis hizmetlerinin de en az seviyeye indirilmesi gerektiği belirtildi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ise uçakta sosyal mesafeyi koruma gereksinimlerini reddettiğini ifade etti. IATA, Mayıs ayı başında "dramatik maliyet artışları" konusunda uyarıda bulunmuştu. IATA, uçak temizleme kurallarının "havacılık ekonomisini temelden değiştireceğini" ifade ederek, alınan önlemlerin uçuş fiyatlarına yansıyacağını aktardı.

(Mehmet Koca/İHA)