Son Dakika Haberleri: AB Havacılık Güvenliği Ajansı Türkmenistan Havayolları'na uygulanan yasağı kaldırdı
Son Dakika Dünya AB Havacılık Güvenliği Ajansı Türkmenistan Havayolları'na uygulanan yasağı kaldırdı

AB Havacılık Güvenliği Ajansı Türkmenistan Havayolları'na uygulanan yasağı kaldırdı

2 saat önce

Avrupa Birliği Türkmenistan Havayolları'na yönelik yasağı kaldırdığını duyurdu. Birliğin sivil havacılık güvenliği yetkilileri Çarşamba günü yaptıkları açıklamada artık bu uçakların AB hava sahasında uçabileceğini açıkladı.

AB Havacılık Güvenliği Ajansı Türkmenistan Havayolları'na uygulanan yasağı kaldırdı, System.String[]

Avrupa Birliği Türkmenistan Havayolları'na yönelik yasağı kaldırdığını duyurdu. Birliğin sivil havacılık güvenliği yetkilileri Çarşamba günü yaptıkları açıklamada havayolu şirketinin AB hava sahasında uçabileceğini açıkladı.


Türkmenistan Havayolları Şubat ayından bu yana AB hava sahasında yasaklıydı ve Avrupa Havacılık Güvenliği Birliği'nden (EASA) uluslararası standartlara uyulduğuna dair onay bekliyordu. EASA havayolunun hangi standartlara uymadığına ilişkin herhangi bir detay bilgi açıklamazken yasağa neden olan sorunların tümünün giderildiği belirtildi.

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Avrupa Birliği, Türkmenistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:12 
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