AB her yıl üye ülkeler ile ilgili 'Demokrasi raporu' yayınlayacak
3 saat önce
Avrupa Komisyonu üye ülkeler ile ilgili hukukun üstünlüğü ilkesine uyulup uyulmama konusunda her yıl rapor yayınlanmasını istiyor. Konu Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği İçişleri bakanları tarafından ilk defa bugün masaya yatırılıyor.
Avrupa Birliği
'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu üye ülkelerde hukukun üstünlüğü ilkesine uyulup uyulmadığı konusunda her yıl rapor yayınlamaya hazırlanıyor. Rapor ulusal ve uluslararası insan hakları kurumları, sivil toplum örgütleri ve ajanslardan edinilen bilgileri içerecek. Polonya
, Macaristan
ve Romanya
'nın hukukun üstünlüğü ve insan hakları ihlalleri konusunda birçok kez uyarılmasının ardından atılan bu adım Brüksel
'de toplanan Avrupa İçişleri Bakanları tarafından ilk defa bugün masaya yatırılıyor.
Avrupa Birliği özellikle Polonya, Romanya
ve Macaristan ile ilgili hukukun üstünlüğü konusunda ciddi sorun olduğunu sık sık dile getiriyor. Bu ilkenin Avrupa standartlarına dayanması gerektiği belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:52
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