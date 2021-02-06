- AB Heyeti, Yemen'de Yeni Hükümete Verdiği Desteği Teyit Etti - Son Dakika

- AB heyeti, Yemen'de yeni hükümete verdiği desteği teyit etti

ADEN - Avrupa Birliği'nden bir heyet, Yemen'deki yeni hükümeti ile gerçekleştirdikleri görüşmede hükümete verdikleri desteği teyit etti.

Avrupa Birliği'nden aralarında Fransa, Hollanda, Belçika, Norveç, Almanya, Finlandiya, İsveç ve İrlanda'nın Yemen büyükelçilerinin de bulunduğu bir heyet, Yemen'de yeni hükümet ile görüştü. AB heyeti, Yemen'in güneyindeki Aden'de bulunan Meaşık Sarayı'nda Başbakan Muin Abdulmelik ve Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek ile bir araya geldi. AB heyeti, Yemen'de barış, güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmek için yeni hükümeti desteklediklerini teyit etti.

Mubarek, söz konusu ziyaretin, AB'nin yeni hükümeti destekleme ve ülkede kamu hayatını normalleştirme, kurumları canlandırma, barışı sağlama, güvenlik ve istikrarı yeniden sağlama çabalarını ifade eden önemli bir siyasi mesaj taşıdığını belirtti. Diyalog ve uzlaşma yaklaşımının çatışmaları sona erdirmek için en etkili yol olduğunu vurgulayan Mubarek, "Yemen'de barışın kalıcı ve kapsamlı olması için gerekli atmosferi oluşturmak adına uluslararası toplumla uzlaşma yolunda ilerleyeceğiz" dedi.