Karabük Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan ve 20-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek "AB Hibe Programlarına Proje Hazırlama Eğitimi" çalışması başladı.



Valilik Büyük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim çalışmasının açılış toplantısına Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından personel katıldı.



Eğitim toplantısının açılış konuşmasını yapan Vali Fuat Gürel, düzenlenen eğitim çalışmasını önemsediklerini söyledi.



Karabük olarak aslında Avrupa Birliği projeleri ya da dış kaynaklı fonlardan yararlanmakla alakalı bir büronun eskiden beri olduğunu ifade eden Gürel, "Özellikle Milli Eğitim Müdürlüğünde yıllardır okullar bazında Milli Eğitim Müdürlüğü bazında proje hazırlamakla ilgili belli bir kapasite oluşmuş birkaç kuruluşumuzda daha var. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezimizde 2 arkadaş vardı diğer kurumlardan destek alarak bazılarını tam zamanlı bazılarını da haftanın belli günleri bazı arkadaşların buraya dahil olmasıyla bu büromuzu biraz daha güçlendirmeye çalıştık, arkadaşlarımızda belli kapasiteye ulaştı. İnşallah bundan sonrada güzel işlere imza atacaklar. Şunun özellikle tespitini söylemek istiyorum. Avrupa Birliği ve Dış Finansmanla ilgili, projelerle ilgili faaliyetlerimizin bir kısmını maalesef bir kalkınma ajansına yönelme var. Yani böyle bir hazırlanan projelerin büyük bir kısmında sanki dış finansman çok fazla yok ya da eskiden ulusal ajans vardı, şimdi Dışişleri Bakanlığına bağlandı. Oralardan çok da kaynak üzerinde uğraşmaya gerek yok zaten kalkınma ajansında yeterince kaynak var orada elde edelim bu projelerimizi oraya sunalım anlayışı çok hakim ama oranında sınırlı kaynakları var. Oradaki projeler de biraz daha genç ortam bilemiyorum ama bence proje yazmasını, proje hazırlamasını öğrendikten sonra artık her türlü projeyi her türlü kaynağı fırına müracaat etmekte fayda var" dedi.



Projenin kabul edilirliği, hazırlanış şekli, sürdürülebilirliği ne kadar iyi hazırlanmış ne kadar sorunlara çözüm üretiyorsa aslında bir o kadarda değerli olduğu ve daha fazla kaynağı ülkeye çekme açısından önemli olduğunu aktaran Gürel, şunları kaydetti:



"Burada asıl olan sizin proje hazırlama kapasitesine kavuşabilmeniz. Belli aralıklarla bir araya gelip karşılıklı bir fikir alışverişinde bulunmakta da fayda var. Çünkü hiç fark etmediğiniz bir iki husus size puan kaybettirebilir. Geçen yıl arkadaşlarımız iki proje hazırladılar, çok da umutluyduk aslında. Birkaç ülkeyle beraber ortak bir proje hazırlandı ama bir iki eksikten dolayı bu projeyi bitiremedik. Belki bu işi bilen başka arkadaşlar bizim gözden kaçırdığımız hususları dikkate alıp onların tamamlamasını sağlayabilirdi ve projemiz geçebilirdi. Onun için belli aralıklarla bir araya gelip, projelerinizi masaya yatırıp bunun üzerinden belki düzeltmeler, geliştirmeler yapabilirsiniz. Bu Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezimizin geliştirilmesi biraz daha bir üst kurum gibi Koordinasyon Merkezi gibi algılanmasında fayda var. Bütün kurumlarımızın bu büroyla, birimle iletişim halinde olmasında fayda var diye düşünüyorum. Sizin hazırladığınız projeler size seyahat hakkı sunuyorsa bile çok güzel, çok değerli. Buradaki uygulamaları sadece görsel görmeniz bile size ufuk kazandıracaktır. Bu yüzden önemseyip, değer gösteriyoruz."



Eğitim semineri AB Türkiye Delegasyonu Proje Yönetimi Uzmanı Zafer Günal tarafından verilen proje yazma semineri ile devam etti. - KARABÜK