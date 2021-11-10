AB: Hiç kimse Belarus makamlarının kabul edilemez uygulamalarına alet olmamalı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Arap havayolu şirketlerinin temsilcileri ile görüşerek Avrupa'ya göçme arayışındaki kişileri Belarus'a taşımamalarını istedi.

Schinas, sosyal medyadaki açıklamasında, Arap Havayolu Şirketleri Birliği (AACO) üyelerinin temsilcileriyle video konferans yoluyla görüştüğünü duyurdu.

Schinas, görüşme hakkında, "AB'nin mesajı açıktır. Hiç kimse Belarus makamlarının kabul edilemez uygulamalarına alet olmamalıdır." ifadesini kullandı.

Havayolu şirketlerinin proaktif çabalarına güvendiklerini vurgulayan Schinas, "Karar anı gelmiştir." dedi.

AB, binlerce kişinin Belarus'tan Polonya sınırına gitmesiyle tırmanan göçmen krizinde Belarus yönetimini suçluyor.

İnsanların özellikle Orta Doğu ülkelerinden Belarus'a taşındığını ve "hibrit bir saldırı" kapsamında AB sınırlarına gönderildiğini savunan AB yönetimi, bu kişilerin Belarus'a gidişini kaynak ülkeler, transit ülkeler ve havayolu şirketleriyle engellemek istiyor.

Bu amaçla Schinas'ın yakında bazı ülkeleri ziyaret etmesi bekleniyor.