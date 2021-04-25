AB Hindistan'a yardıma hazırlanıyor - Son Dakika

AB Hindistan'a yardıma hazırlanıyor

25.04.2021 18:23
AB Hindistan'a yardıma hazırlanıyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son günlerde çok yüksek vaka artışının görüldüğü Hindistan'ın talebi üzerine bu ülkeye yardım göndermeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son günlerde çok yüksek vaka artışının görüldüğü Hindistan'ın talebi üzerine bu ülkeye yardım göndermeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Hindistan'daki durum nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, "Desteğe hazırız." mesajını verdi.

Von der Leyen, Hindistan'ın yardım talebi üzerine AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında kaynaklarını seferber etmek üzere hızla hazırlandığını kaydederek, "Hindistan halkıyla tam dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de Hindistan'a oksijen ve ilaç göndermeye hazırlandığını duyurdu.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı tırmanışını sürdürüyor. Hindistan'da son 24 saatte 349 bin 691 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 16 milyon 960 bin 172'ye yükseldi. Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor.

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Hindistan'a yardıma hazırlanıyor - Son Dakika


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