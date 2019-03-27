Son Dakika Haberleri: AB, hız sınırlama sisteminde uzlaştı

AB, hız sınırlama sisteminde uzlaştı

2 saat önce

Avrupa Birliği, yeni araçlara 2022 yılından itibaren zorunlu hız sınırlama sistemi konulmasını içeren düzenleme konusunda uzlaştı.

AB, hız sınırlama sisteminde uzlaştı, System.String[]
Avrupa Birliği, yeni araçlara 2022 yılından itibaren zorunlu hız sınırlama sistemi konulmasını içeren düzenleme konusunda uzlaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:27 

Avrupa Birliği, Ekonomi
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