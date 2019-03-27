AB, hız sınırlama sisteminde uzlaştı
2 saat önce
Avrupa Birliği, yeni araçlara 2022 yılından itibaren zorunlu hız sınırlama sistemi konulmasını içeren düzenleme konusunda uzlaştı.
Avrupa Birliği
, yeni araçlara 2022 yılından itibaren zorunlu hız sınırlama sistemi konulmasını içeren düzenleme konusunda uzlaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:27
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AB'den Otomobillere Zorunlu Hız Sınırlama Sistemi
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