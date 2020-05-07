AB/Hogan: Birleşik Krallık Brexit görüşmelerini ciddiye almıyor

Avrupa Birliği Ticaretten sorumlu Komiseri Phil Hogan, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasına (Brexit) ilişkin görüşmeleri ciddiyi almadığından yakındı.

İrlanda merkezli Raidió Teilifís Éireann'a Perşembe günü konuşan Phil Hogan, Birleşik Krallık heyetini, görüşmelerde ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık durumunda, Covid-19 pandemisine ilişkin gelişmeleri bahane olarak ileri sürmekle de suçladı.

Hogan, bu yıl tamamlanmadan önce geçiş dönemi sonrası için çözüm bulunması gerekmesine karşın, Brexit görüşmelerindeki gelişmelerin çok yavaş olduğunu vurguladı.

Bunun ötesinde Hogan, yine de önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerde bazı iyi sonuçlar çıkabileceği konusunda ise umutlu olduğunun altını çizdi.

Daha önce açıklama yapan Birleşik Krallık Kabine İşleri Bakanı Michael Gove ise, AB ile 31 Aralık öncesi bir anlaşmaya varabilmek için yeterince zaman olduğunu belirtmişti.

Bununla birlikte, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ise, görüşmelerin yeterince hızlı ilerlememesi nedeniyle ufukta yeni bir krizin görüldüğü uyarısı yapmıştı.