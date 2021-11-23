AB, Husilerin ABD ve BM için çalışan Yemenlileri alıkoymasını kınadı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Yemen'deki Husilerin, başkent Sana'da ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) için çalışan Yemenlileri alıkoymasını ve ABD'nin büyükelçilik olarak kullandığı alana zorla girmesini kınadığını duyurdu.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'deki Husilerin, Sana'da daha önce ABD tarafından büyükelçilik olarak kullanılan alana zorla girmesini ve güncel olarak ya da önceden ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) için çalışan Yemenlileri alıkoymaya devam etmesini kınadı.

Açıklamada, örgüte, alıkonulanları derhal serbest bırakma ve tutuklamalara son verme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin diplomatik mülklere izinsiz girilmesini yasaklayan kararları anımsatıldı.

Husiler kayıtsız kalıyor

Yerel basında yer alan haberlere göre, İran destekli Husiler 10 Kasım'da Sana'daki ABD Büyükelçiliğine baskın düzenleyerek, yerel çalışanlardan bazılarını alıkoydu.

ABD ve BM yetkilileri alıkonulanların serbest bırakılması yönünde çağrılar yapsa da Husilerden şu ana kadar konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de akredite diplomatik misyonların çoğu, Husilerin Sana ve bazı kentleri ele geçirmesinin ardından 2015 başlarında Sana'yı terk etmişti.