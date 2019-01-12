Son Dakika Haberleri: Ab-ı Bade Reng" Sergisi Açıldı

Ab-ı Bade Reng" Sergisi Açıldı

1 saat önce

Türk süsleme sanatlarından kaat'ı ile yapılan eserlerden oluşan "Ab-ı Bade Reng" sergisi açıldı.

Ab-ı Bade Reng
Türk süsleme sanatlarından kaat'ı ile yapılan eserlerden oluşan "Ab-ı Bade Reng" sergisi açıldı.

Ankara Sanat Galerisi'ndeki sergide, sanatçı Ahmet Çoktan'ın kağıt ve deri oymacılığı olarak bilinen kaat'ı sanatıyla yaptığı 76 eser bulunuyor.

Çoktan, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Bir eser, günde 12 saat çalışarak bir ila beş hafta arasında değişen sürelerde tamamlanıyor." ifadesini kullandı.

Küratörlüğünü Beste Gürsu'nun yaptığı sergi, 30 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:59 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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