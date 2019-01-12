Ab-ı Bade Reng" Sergisi Açıldı
1 saat önce
Türk süsleme sanatlarından kaat'ı ile yapılan eserlerden oluşan "Ab-ı Bade Reng" sergisi açıldı.
Türk süsleme sanatlarından kaat'ı ile yapılan eserlerden oluşan "Ab-ı Bade Reng" sergisi açıldı. Ankara
Sanat Galerisi'ndeki sergide, sanatçı Ahmet Çoktan'ın kağıt ve deri oymacılığı olarak bilinen kaat'ı sanatıyla yaptığı 76 eser bulunuyor.
Çoktan, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Bir eser, günde 12 saat çalışarak bir ila beş hafta arasında değişen sürelerde tamamlanıyor." ifadesini kullandı.
Küratörlüğünü Beste Gürsu
'nun yaptığı sergi, 30 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:59 Kaynak: AA
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