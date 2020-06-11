AB iç sınırların 15 Haziran'da, dış sınırların 1 Temmuz'dan itibaren açılmasını istedi - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, iç sınırların 15 Haziran'da açılmasını isteyerek dış sınırların da 1 Temmuz'dan itibaren kademeli olarak açılacağını duyurdu.

Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu Komiseri Ylva Johansson, AB Komisyonu'nun AB'nin iç ve dış sınırlarının açılmasına ilişkin kararlarını açıkladı. AB Komiseri Johansson, "AB Komisyonu olarak iki önemli konuda kararlar alınmıştır. Bu kararlar AB üyesi ve Scengen bölgesi ülkelerine yöneliktir. AB Komisyonu üye ülkelerden 15 Haziran'dan itibaren Schengen bölgesi olarak kendi aralarında salgın sonrasında koydukları kurallar dahil iç sınırlarını koşulsuz ve şartsız açmalarını istemektedir" dedi.

"VİRÜS, AB ÜLKELERİ İÇİNDE OLUMLU SEYREDİYOR"

Johansson, "Aldığımız son veriler ve raporlara göre iç sınırların kapalı kalmasını gerektirecek bir durumda değiliz. Virüsle ilgili olarak AB ülkeleri içinde çok olumlu bir seyir kaydediliyor. Gerekli tüm tedbirler alındı ve uygulanıyor. Bu nedenle iç sınırların Pazartesiden itibaren tamamen açılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

DIŞ SINIRLAR 1 TEMMUZ'DAN SONRA AÇILACAK

Johansson, en son gerçekleştirilen Konsey toplantısında AB üye ülkelerinden tedbirlerin devam etmesi yönünde güçlü bir destek aldıklarını belirtti. Johansson, "Bu süreçte AB dış sınırları ise zorunlu olmayan seyahatler için 30 Haziran'a kadar kapalı kalacaktır. 1 Temmuz'dan itibaren koşullara bakılarak AB vatandaşlarının ailelerine kavuşmaları için sınırları geçmelerine izin verilecek" ifadelerini kullandı.

AB DIŞ SINIRLARINI BÜTÜN ÜLKELERE AÇMAYACAK

AB ülkelerinin dış sınırlarının açılmasıyla ilgili olarak beklentilerin farkında olduklarını bildiren AB Komiseri Johansson, verilerin umut verici olduğunu ancak AB dışı ülkelere sınırların açılması ve seyahatler konusunda çok dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. Johansson, AB'nin dış sınırlarını bütün ülkelere açmayacağını, dış sınırların açılmasının 1 Temmuz'dan itibaren aşamalı olarak gerçekleşeceğini yineledi.

AB'nin hangi ülkelere sınırlarını açıp açmayacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Dış sınırların açılacağı ülkelerin yer alacağı bir listenin oluşturulacağını belirten Johansson, Balkan ülkelerinin bu listede yer almasını istediklerini ifade etti. Listede Türkiye'nin olup olmayacağı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

(Mustafa Ulusoy/İHA)