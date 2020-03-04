AB İçişleri Bakanları "sığınmacı" gündemiyle Brüksel'de toplandı - Son Dakika
Son Dakika Politika AB İçişleri Bakanları 'sığınmacı' gündemiyle Brüksel'de toplandı - Son Dakika

AB İçişleri Bakanları "sığınmacı" gündemiyle Brüksel'de toplandı

6 saat önce

Fransa'nın çağrısı üzerine Avrupa Birliği (AB) içişleri bakanları, artan sığınmacı yoğunluğunun görüşülmesi için Belçika'da bir araya geldi.

AB İçişleri Bakanları

Fransa'nın çağrısı üzerine Avrupa Birliği (AB) içişleri bakanları, artan sığınmacı yoğunluğunun görüşülmesi için Belçika'da bir araya geldi.


AB içişleri bakanları, Fransa'nın çağrısı üzerine artan sığınmacı yoğunluğunun görüşülmesi amacıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. AB İçişleri Konseyi Başkanlığını temsilen basın toplantısında konuşan Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, " İdlib'de yaşanan çatışmalar sonucunda Türkiye'nin sınırlarını açması nedeniyle AB sınırlarına çok yoğun bir sığınmacı baskısı oluşmuştur. AB olarak Türkiye'yi anlaşmaya uymaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.


Bozinovic, "Aynı zamanda AB olarak içinde olduğu bu duruma karşı Yunanistan'a da desteğimizi beyan ediyoruz. Frontex ve AB üyesi ülkeler olarak dış sınırların korunması için AB sivil koruma mekanizmasının harekete geçirilmesine karar verilmiştir. Topraklarımızın bütünlüğünün ve sınırlarımızın korunması için uyum ve birlik içinde çalışılmaktadır. Bu süreçte yalan haberlere karşı da dikkatli olunacaktır" dedi.


Bozinovic'in, "AB değerlerine, uluslararası hukuka ve insan haklarına saygılı olmanın önemine inanıyoruz ancak sığınmacıları da AB üyesi ülkelerin ulusal haklarına ve hukuklarına saygı duymaya davet ediyoruz" ifadesi ise dikkat çekti. Gazetecilerin, "Sınırdan gelen görüntüleri yalan haber olarak mı değerlendiriyorsunuz?" sorusunu cevapsız bırakan Hırvat Bakan Bozinovic, AB olarak AB-Türkiye sığınmacı anlaşmasına bağlı olunduğunu, Türkiye'nin de bu anlaşmaya sadık kalmasını beklediklerini tekrarlamakla yetindi.


Brüksel'de çalışan gazetecilerde ise AB'nin Yunanistan'a destek verirken sığınmacıların haklarının çiğnendiği, AB'nin ise bu durumu görmezden gelmeye devam ettiği görüşü hakim. Bu durumun, AB kurumlarının düzenlediği basın toplantılarında net bir şekilde ortaya konmasına karşın AB yetkilileri Yunanistan'ın ihlallerine karşı sessizliğini koruyor. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Belçika, Brüksel, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:35 Kaynak: İHA
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