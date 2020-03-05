AB içişleri bakanlarından Yunanistan'a destek; Türkiye'ye sığınmacı anlaşmasına uyma çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB içişleri bakanlarından Yunanistan'a destek; Türkiye'ye sığınmacı anlaşmasına uyma çağrısı - Son Dakika Dünya

AB içişleri bakanlarından Yunanistan'a destek; Türkiye'ye sığınmacı anlaşmasına uyma çağrısı

6 saat önce

Ankara göçmen krizinin çözüme kavuşturulması için Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyonlara destek vermesini talep ederken, Brüksel göçmenlerin bu doğrultuda "şantaj" olarak kullanılamayacağını belirtiliyor.

AB içişleri bakanlarından Yunanistan'a destek; Türkiye'ye sığınmacı anlaşmasına uyma çağrısı, System.String[]

Ankara göçmen krizinin çözüme kavuşturulması için Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyonlara destek vermesini talep ederken, Brüksel göçmenlerin bu doğrultuda "şantaj" olarak kullanılamayacağını belirtiliyor.


Brüksel'de İdlib ve göçmen krizini görüşmek için olağanüstü toplanan Avrupa içişleri bakanları çarşamba günü ortak bir açıklama yayımlayarak Yunanistan'a desteğini yineledi ve "Türkiye'nin göçmenleri Avrupa Birliği'ne karşı siyasi baskı amacıyla kullanmasının kabul edilemez olduğunu" belirtti. Bu durumun Avrupa Birliği'nin dış sınırlarında büyük sorun oluşturduğu ifade edildi.

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Avrupa Birliği, Brüksel, Türkiye, Ankara, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:41 
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