AB İçişleri Komiseri Johansson, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

AB İçişleri Komiseri Johansson, Türkiye'ye geliyor

06.05.2021 11:10
AB İçişleri Komiseri Johansson, Türkiye'ye geliyor, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson'un yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson'un yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Komiser Johansson, ziyareti çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız tarafından kabul edilecek, Sayın Bakanımız ve Sayın İçişleri Bakanımızla görüşecektir. Ziyaret sırasında, Türkiye ile AB arasında göç alanındaki işbirliği ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere, 18 Mart Mutabakatının tüm yönleri ele alınacaktır" denildi.


Avrupa Birliği, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AB İçişleri Komiseri Johansson, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika


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