AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Litvanya-Belarus sorununu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, tüm AB ülkelerinin Litvanya'ya destek ve dayanışmasını vurguladı.

AB Dönem Başkanı Slovenya, Brdo kentinde İçişleri ve Adalet Bakanları Gayri Resmi Toplantısına ev sahipliği yaptı.

Johansson, düzenlenen basın toplantısında, kanun yaptırımında yeni teknolojinin özellikle yapay zekanın kullanılmasının önemine işaret ederek, "AB'nin yeni Göç ve İltica Paktı üzerine de detaylı konuşma fırsatı bulduk. Beklenenden daha çok ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Litvanya ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Johansson, "Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yaptıkları ve kullandığı rejim kabul edilemez. İnsanları siyasi araç ve baskı olarak kullanması tamamen yanlış. AB'nin buna cevabı son derece katı ve güçlü olmalı." diye konuştu.

Johansson, AB'nin dış sınırlarını koruması gerektiğinin altını çizerek, "AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex şimdi ayağa kalkmalı ve görevlilerini Litvanya'nın Belarus sınırına göndermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Litvanya'ya tüm AB ülkelerinden destek geldiğini belirten Johansson, toplantıda Schengen bölgesinde yapılacak değişikliklere ilişkin kapsamlı görüşme fırsatı bulmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Slovenya İçişleri Bakanı Ales Hojs da görüşmede Göç ve İltica Paktı'nın ele alındığını yineleyerek, Schengen bölgesini de görüştüklerini söyledi.

Yarın sona erecek toplantıda savunma bakanları, AB Yapay Zeka Bildirgesini ele alacak.

Bu arada, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Belarus'tan göçmen akınına karşı AB sınır korumasından yardımı istemişti.