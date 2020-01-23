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AB: "İdlib'de sivillere yönelik hava saldırıları ve bombalamalar kabul edilemez ve durdurulmalıdır"
6 saat önce
AB: "İdlib'de sivillere yönelik hava saldırıları ve bombalamalar kabul edilemez ve durdurulmalıdır"
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:20 Kaynak: AA
AB: " İdlib'de sivillere yönelik hava saldırıları ve bombalamalar kabul edilemez ve durdurulmalıdır"
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