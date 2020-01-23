AB: "İdlib'de sivillere yönelik hava saldırıları ve bombalamalar kabul edilemez ve durdurulmalıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB: 'İdlib'de sivillere yönelik hava saldırıları ve bombalamalar kabul edilemez ve durdurulmalıdır' - Son Dakika

AB: "İdlib'de sivillere yönelik hava saldırıları ve bombalamalar kabul edilemez ve durdurulmalıdır"

6 saat önce

AB: "İdlib'de sivillere yönelik hava saldırıları ve bombalamalar kabul edilemez ve durdurulmalıdır"

AB:

AB: " İdlib'de sivillere yönelik hava saldırıları ve bombalamalar kabul edilemez ve durdurulmalıdır"

Avrupa Birliği, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:20 Kaynak: AA
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