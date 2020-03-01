Son Dakika › Güncel › AB, İdlib'deki gelişmeleri görüşmek için dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika
AB, İdlib'deki gelişmeleri görüşmek için dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı
6 saat önce
AB, İdlib'deki gelişmeleri görüşmek için dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:48 Kaynak: AA
AB, İdlib'deki gelişmeleri görüşmek için dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı
Son Dakika Suriyeliler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için sokaklara döküldü Rusya'dan hava sahası açıklaması: Türkiye'ye hava uçuşlarına dair güvenliği garanti edemeyiz Göçmenleri engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den destek geldi İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor