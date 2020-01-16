AB: "İdlib'deki mevcut durum çok endişe verci" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB: 'İdlib'deki mevcut durum çok endişe verci' - Son Dakika

AB: "İdlib'deki mevcut durum çok endişe verci"

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yönelik Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarının devam ettiğine dikkati çekerek, durumun çok endişe verici olduğunu belirtti.

AB:

Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yönelik Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarının devam ettiğine dikkati çekerek, durumun çok endişe verici olduğunu belirtti.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, birliğin Suriye'de öncelikli olarak İdlib'deki duruma odaklandığını ifade etti.

Astana Süreci kapsamında ateşkesin uygulanmasının önem taşıdığına işaret eden Stano, sivillere de yardımın ulaşması için çabaların artırılması gerektiğini kaydetti.

Stano, "Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın ayrım yapmaksızın süren saldırıları daha fazla can kaybına yol açıyor. Mevcut durum çok endişe verici." dedi.

İdlib'de durum

Esed rejimi ve Rusya, İdlib'de ateşkesi hiçe sayarak, sivil yerleşimlere dün hava saldırılarına yeniden başlamıştı. İdlib'in merkezini hedef alan rejim saldırısında 15 sivil ölmüştü.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ile Rusya'nın hava desteğiyle sabah erken saatlerde de İdlib'in doğusuna operasyon başlatmış ve askeri muhaliflerin kontrolündeki Muveyha ve Ebu Cirryf köylerini ele geçirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 Ocak'ta saat 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını ileri sürmüştü. Ancak rejim ve İran destekli terörist gruplar, kara saldırılarına devam etmişti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise İstanbul'da 8 Ocak'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığı, taraflara bu yönde çağrı yapıldığını ve 12 Ocak'ta 00.01'den itibaren ateşkes uygulamasının başladığını açıklamıştı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ordusu ve İran destekli teröristler, 2019'un başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına en az 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.

Avrupa Birliği, Suriye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:54 Kaynak: AA
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