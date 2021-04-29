AB, ikinci çeyrekte 410 milyon doz aşı bekliyor

Avrupa Birliği (AB), yılın ikinci çeyreğinde toplam 410 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedarik edilmesini beklediklerini duyurdu.

AB Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaecker, günlük basın toplantısında, AB ile anlaşması bulunan aşı üreticisi şirketlerin yılın ikinci çeyreğindeki tedarik miktarlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Keersmaecker, AB'nin temmuz ayına kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedeflediğini anımsatarak, AB'ye yılın ilk çeyreğinde 100 milyon doz civarında aşı teslim edildiğini, ikinci çeyrekte 250 milyon doz BioNTech-Pfizer, 35 milyon doz Moderna, 70 milyon doz AstraZeneca ve 55 milyon doz Johnson and Johnson olmak üzere toplam 410 milyon doz aşı gelmesini beklediklerini söyledi.

AB Komisyonu Sözcüsü Miriam Garcia Ferrer de AB'nin yürürlüğe koyduğu Kovid-19 aşısı ihracatını izne tabi tutan mekanizma kapsamında 27 Nisan'a kadar ki dönemde 44 ülkeye toplam 148 milyon doz aşı gönderilmesine onay verildiğini ifade etti.

Ferrer, AB ülkelerinden en fazla Kovid-19 aşısı ithal eden ülkelerin 52,3 milyon dozla Japonya, 17,3 milyon dozla İngiltere ve 14,2 milyon dozla da Kanada olduğunu belirtti.

Kovid-19 aşısı ihracatını sınırlandıran mekanizmayla AB'nin ön alım anlaşması imzaladığı firmaların AB ülkelerindeki tesislerinde üretilen aşılar diğer ülkelere izinsiz satılamıyor.

Aşının AB dışına satışı, üretimin yapıldığı ülkenin ve AB Komisyonu'nun izin vermesi halinde mümkün oluyor. İzin alınması için şirketlerin AB'ye sağlamayı taahhüt ettiği miktardaki aşıyı teslim etmesi gerekiyor.

450 milyon nüfuslu AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon ve Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde 4 aşının kullanımına onay verdi. Bunlar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları kapsıyor.