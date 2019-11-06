AB, iklim krizi ile mücadele için fosil yakıt projelerine maddi desteği sonlandırmayı hedefliyor
6 saat önce
Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından kabul edilen bir ön metin ile ilk kez Avrupa Yatırım Bankası'ndan (AYB) fosil yakıt projelerini finanse etmeyi durdurma çağrısında bulundu . Birliğin iklim krizi kapsamında alacağı bu karar kömür, gaz ve petrol endüstrilerini etkileyecek
Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kabul edilen bir ön metin ile ilk kez Avrupa Yatırım Bankası'ndan (AYB) fosil yakıt projelerini finanse etmeyi durdurma çağrısında bulundu. Birliğin iklim krizi kapsamında alacağı bu karar kömür, gaz ve petrol endüstrilerini etkileyecek
Reuters'ın ulaştığı belge AB'nin 28 ulusal hükumetinin orta düzeydeki temsilcilerinin onayını aldı. Ancak söz konusu metnin kabul edilmesi için AB'nin üst düzey diplomatlarından da onay alması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:13
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