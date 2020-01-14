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AB iklim krizi ile mücadele için önümüzdeki 10 yılda 1 trilyon euro harcayacak
6 saat önce
Avrupa Birliği çeyrek bütçesini iklim krizi ile mücadeleye ayıracak. AB 2050 yılına kadar karbon-nötr bir kıta olma hedefiyle önümüzdeki ilk 10 yılda 1 trilyon euroyu harcaması planlanıyor.
Avrupa Birliği (AB) bütçesinin dörtte birini iklim krizi ile mücadeleye ayıracak. AB 2050 yılına kadar karbon-nötr bir kıta olma hedefiyle önümüzdeki ilk 10 yılda 1 trilyon euro harcamayı planlıyor.
'Yeşil Ajanda' doğrultusunda kullanılacak olan bu meblağ ile ilgili detaylar Avrupa Yatırım Planı çerçevesinde salı günü açıklanıyor. Buna göre Yeşil Ajanda AB bütçesi ve özel sektör ile el ele yürütülecek.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:40
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