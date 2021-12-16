AB ilaç düzenleyicisi, Pfizer'in ilacını Kovid-19 tedavisi için tavsiye etti - Son Dakika

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer firması tarafından üretilen "Paxlovid" adlı ilacın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılabileceğini bildirdi.

EMA'dan yapılan açıklamada, ilacın AB'de kullanımının henüz resmen onaylanmadığı ancak yetişkinlerin Kovid-19 tedavisinde kullanılabileceği belirtildi.

Kovid-19 tedavisinde Paxlovid'e hemen başlanması ve hastalık belirtilerinin görülmesinden itibaren 5 gün boyunca kullanılması gerektiği vurgulandı.

İlacın "PF-07321332" ve "ritonavir" olarak adlandırılan iki içeriğinin iki ayrı tabletler halinde sunulduğu, bunların 5 gün boyunca günde iki kez alınması gerektiği bildirildi.

İlacın en çok görülen yan etkileri tat alma bozukluğu, ishal ve kusma olarak sıralandı.

EMA, ilacın pazar onayı için yapılacak başvuru öncesinde kapsamlı ön değerlendirmesine daha önce başlamıştı.

Amerikan ilaç firması Pfizer, önceki gün yaptığı açıklamada, ilacın Kovid-19 hastalarının hastaneye yatışlarını veya ölüm riskini yüzde 88 azalttığını duyurmuştu.

EMA bugün ayrıca GlaxoSmithKline (GSK) ile Vir Biotechnology şirketlerinin birlikte geliştirdiği "Xevudy" adlı ilacın Kovid-19 tedavisinde kullanımını tavsiye etmişti.

EMA'nın aşılar ve ilaçlar hakkındaki incelemeleri sonrası aldığı kararlar AB üyesi ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor. Üyeler sağlık sistemleri içinde kendi uygulamalarına kendileri karar verebiliyor.