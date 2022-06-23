AB'nin Valneva ile 60 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyordu. Ancak şirketin pazar onayı almada gecikmesi nedeniyle AB'nin satın alacağı doz sayısını azaltmayı istediği belirtiliyordu.

Şirket, aşının antikor bakımından mRNA bazlı Kovid-19 aşılarıyla aynı seviyede ve Delta ile Omicron varyantlarına karşı etkili olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AB ilaç düzenleyicisinden Valneva'nın Kovid-19 aşısına yeşil ışık - Son Dakika

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