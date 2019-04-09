Son Dakika Haberleri: AB ile ABD arasında Airbus gerilimi

AB ile ABD arasında Airbus gerilimi

37 dakika önce

Airbus sübvansiyonlarının kendilerini zarara uğrattığını belirten ABD, Avrupa mallarına yönelik ek vergi listesi hazırladı.

AB ile ABD arasında Airbus gerilimi, System.String[]
Airbus sübvansiyonlarının kendilerini zarara uğrattığını belirten ABD, Avrupa mallarına yönelik ek vergi listesi hazırladı. AB, olası yaptırıma aynı şekilde karşılık verileceğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:44 

Ekonomi
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