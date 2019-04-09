AB ile ABD arasında Airbus gerilimi
37 dakika önce
Airbus sübvansiyonlarının kendilerini zarara uğrattığını belirten ABD, Avrupa mallarına yönelik ek vergi listesi hazırladı.
Airbus sübvansiyonlarının kendilerini zarara uğrattığını belirten ABD
, Avrupa
mallarına yönelik ek vergi listesi hazırladı. AB, olası yaptırıma aynı şekilde karşılık verileceğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:44
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