Son Dakika Haberleri: AB ile ABD Arasındaki Diplomatik Statü Krizi Çözüldü

AB ile ABD Arasındaki Diplomatik Statü Krizi Çözüldü

1 saat önce

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) delegasyonunun diplomatik statüsünü üye devletten uluslararası kurum düzeyine indirmesiyle ortaya çıkan kriz çözüldü.

AB ile ABD Arasındaki Diplomatik Statü Krizi Çözüldü, System.String[]
ABD'nin Avrupa Birliği (AB) delegasyonunun diplomatik statüsünü üye devletten uluslararası kurum düzeyine indirmesiyle ortaya çıkan kriz çözüldü.

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Büyükelçisi Gordon Sondland, yazılı bir açıklama yaparak, ABD Dışişleri Bakanlığının bu günden itibaren geçerli olacak şekilde AB'nin Washington'daki temsilciliğinin diplomatik statüsünü tekrar yükselteceğini açıkladı.

"AB, eşi benzeri olmayan önemli bir örgüt olup, ABD'nin en değerli ortaklarından biridir." ifadesini kullanan Sondland, AB ve ABD'nin birlikte hareket ettiğinde önemli bir güç olduğunu kaydetti.

Sondland, AB'nin başarısı ve güvenliğinin ABD ile yakından bağlantılı olduğunu belirterek, taraflar arasındaki yakın ilişki ve iş birliğinin her ortamda "doğru" şekilde tanımlanması gerektiğine dikkati çekti.

ABD, geçen sene bilgi vermeden AB delegasyonunun diplomatik statüsünü üye devletten uluslararası kurum düzeyine indirmişti.

Diplomatik statü krizi, halihazırda özellikle İran nükleer anlaşması ve ticari konular nedeniyle sıkıntılı seyreden AB-ABD ilişkilerini daha da gerginleştirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:26 Kaynak: AA

Washington, Avrupa Birliği, Güncel
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