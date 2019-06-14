AB ile ABD "et ithalatı" konusunda anlaşmaya vardı
4 saat önce
Avrupa Birliği (AB), hormonsuz sığır eti ithalatının artırılması konusunda ABD ile anlaşmaya vardı.
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:46 Kaynak: AA
(AB), hormonsuz sığır eti ithalatının artırılması konusunda ABD ile anlaşmaya vardı.
AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, taraflar arasında varılan prensip anlaşmasına göre, AB, ABD'den 35 bin ton et ithal edecek ve bu alım 7 yıla yayılacak. Söz
konusu anlaşmanın AB ile ABD arasında uzun süredir devam eden "et ithalatı kotası" tartışmasını bitirmesi bekleniyor.
Prensip anlaşmasının AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ve ABD tarafından onaylanması gerekiyor.
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