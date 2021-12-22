AB ile ABD, Rusya ile olası güvenlik görüşmelerine Brüksel'in katılımında mutabık - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya ile ABD arasında yapılması muhtemel güvenlik garantileri konulu görüşmelerin AB'nin katılımıyla yapılmasında mutabık kaldı.

Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, ikili bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri tahkimatını ele aldı.

Rusya'nın geçen hafta ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri konulu iki taslak anlaşma metnini görüşen Borrell ve Blinken, ABD ve AB'nin transatlantik güvenliğine olan ortak taahhüdü ile iki tarafın güvenlik konularındaki ortaklığını vurguladı.

Borrell ve Blinken, "Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili herhangi bir görüşmenin koordinasyon içinde ve AB'nin katılımıyla yapılmasında" mutabık kaldı.

İki taraf da zorlukların giderilmesinde diplomatik kanalların kullanılmasına ve bu kapsamda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi uluslararası forumların önemine işaret etti.

ABD-Rusya görüşmelerinin ocakta yapılması bekleniyor

ABD ve NATO, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı saldırgan tutum izlememesi için uyarıyor. Moskova ise Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını istiyor.

Rusya, ABD ve NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerini içeren iki ayrı anlaşma taslağını geçen hafta iletti. Metinlerde, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO'ya alınmasından vazgeçilmesine dair ABD'den taahhüt isteniyor.

ABD'nin eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve NATO üyesi olmayan ülkelerde askeri üs kurmaması, herhangi bir askeri faaliyette bulunmak için bu ülkelerin altyapısını kullanmaması ve bu ülkelerle askeri iş birliği yapmaması talepleri de metinlerde yer alıyor.

Rusya'nın teklifinde, nükleer silahların kendi ulusal toprakları dışında konuşlandırılmaması ve ulusal topraklar dışında konuşlandırılan bu tür silahların geri çekilmesine yönelik maddeler de bulunuyor.

ABD ile Rusya arasında bu konuları içeren görüşmelerin ocakta yapılması bekleniyor.

NATO da gerginlik nedeniyle uzun süredir yapılmayan NATO-Rusya Konseyi'nin yeni yılın başında toplanması için çağrıda bulunmaya hazırlanıyor.