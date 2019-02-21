"AB ile anlaşamazsak gümrük vergileri getireceğiz"
11 dakika önce
Avrupa'dan ithal otomobillere gümrük vergisi getirme planıyla ilgili "Bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz" diyen Trump, "Anlaşma yapmazsak, gümrük vergileri getireceğiz" diye konuştu.
Avrupa'dan ithal otomobillere gümrük vergisi getirme planıyla ilgili "Bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz" diyen Trump, "Anlaşma yapmazsak, gümrük vergileri getireceğiz" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:55
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