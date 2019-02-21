Son Dakika Haberleri: "AB ile anlaşamazsak gümrük vergileri getireceğiz"

"AB ile anlaşamazsak gümrük vergileri getireceğiz"

11 dakika önce

Avrupa'dan ithal otomobillere gümrük vergisi getirme planıyla ilgili "Bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz" diyen Trump, "Anlaşma yapmazsak, gümrük vergileri getireceğiz" diye konuştu.

Avrupa'dan ithal otomobillere gümrük vergisi getirme planıyla ilgili "Bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz" diyen Trump, "Anlaşma yapmazsak, gümrük vergileri getireceğiz" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:55 

Donald Trump, Avrupa, Ekonomi
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