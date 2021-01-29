AB ile AstraZeneca arasında aşı savaşı kızışıyor - Son Dakika

AB ile AstraZeneca arasında aşı savaşı kızışıyor

29.01.2021 15:32
AB ile AstraZeneca arasında aşı savaşı kızışıyor, System.String[]

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, AB'nin AstraZeneca ile aşı dağıtımında sorun yaşamasının ardından, laboratuvar ile imzalanan sözleşmeyi yayınlayıp kamuoyuna duyurmak istiyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, AB'nin AstraZeneca ile aşı dağıtımında sorun yaşamasının ardından, laboratuvar ile imzalanan sözleşmeyi yayınlayıp kamuoyuna duyurmak istiyor.

Avrupa Birliği (AB), İngiliz- İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca'nın Avrupa ülkelerine önceden planlanandan daha az korona virüs aşısı teslim edeceğine ilişkin açıklamasına tepki göstermişti. Avrupa ülkelerine aşı tedarikinde yaşanan gecikme ve kısıtlamaların ciddi bir sorun haline gelmesi üzerine AB'ye aşı tedariki süreci çıkmaza girmişti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen bugün Alman radyosuna yaptığı açıklamada, AB'nin AstraZeneca ile imzalanan korona aşıları için ön sipariş sözleşmesini bugün yayınlamak istediğini duyurdu. Şeffaflık adına sözlemeyi kamuoyuna duyurmak istediğini belirten Von der Leyen, "Bugün yayınlamak istiyoruz, Gizlilik nedeniyle şirket ile hangi bölümlerinin gizlenmesi gerektiği konusunda görüşmeler içindeyiz" dedi.

Von der Leyen "Sözleşme AB'ye yönelik aşı sayı üretim alanlarını belirtiyor. Bu nedenle, AstraZeneca patronunun kamuya açık yorumlarını takiben, bu sözleşmenin kamuya açık hale getirilmesi önemlidir. Böylece vatandaşlar için olay açıklığa kavuşur" ifadelerini kullandı.

AB ve AstraZeneca arasındaki sözleşmeye göre, firmanın, AB'nin sipariş ettiği toplam 400 milyon dozun 80 milyonunu bu hafta içinde teslim etmesi gerekiyordu. Fakat AstraZeneca 22 Ocak'ta, tedarik sorunu yaşadığını ve AB'ye öngörülenden daha az aşı temin edebileceklerini duyurdu. AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot AB ile yapılan aşı sözleşmesini ihlal etmediklerini ve şirketinin AB'ye belli miktarlarda aşı teslim etmekle yükümlü olmadığını savunmuştu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bugün AstraZeneca aşısının yetkilendirilmesine ilişkin görüşünü verecek.

-İHA-

Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AB ile AstraZeneca arasında aşı savaşı kızışıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstifa edeceği konuşulan Nevşehir Belediye Başkanı "Hakkınızı helal edin" paylaşımı yaptı Davutoğlu'ndan kendisi için "Açıklasaydık insan içine çıkamazdı" diyen Bahçeli'ye videolu mesaj: Hodri meydan Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili net konuştu: Vatandaşlarımızın ezilmesine tahammül edemeyiz Son Dakika: Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la yolları ayırdı Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi Galatasaray, Mbaye Diagne'nin takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi         
15:49
Juventus, Merih Demiral için Liverpool'un 45 milyon poundluk teklifini reddetti Juventus, Merih Demiral için Liverpool'un 45 milyon poundluk teklifini reddetti         
15:35
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
Durakta bekleyen kız öğrenciyi ara sokağa götürüp istismar etti, eline para tutuşturup kaçtı Durakta bekleyen kız öğrenciyi ara sokağa götürüp istismar etti, eline para tutuşturup kaçtı         
14:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var         
14:11
Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu         
13:44
Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu         
13:13
Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech/Pfizer tarafından geliştirilen aşı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech/Pfizer tarafından geliştirilen aşı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor         
12:53
Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti         
12:08
İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL         
12:07
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor         
11:18
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi         
08:16
Nevşin Mengü'ye Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı         
08:10
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 16:06:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AB ile AstraZeneca arasında aşı savaşı kızışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei