AB ile Güney Amerika ülkeleri arasındaki tarihi serbest ticaret anlaşmasında taraflar uzlaştı
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Avrupa Birliği (AB) ve Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkeleri, yaklaşık 20 yıllık müzakerelerin ardından tarihi serbest ticaret anlaşmasını imzaladı. Söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için bütün AB ülkelerinin onayı gerekiyor.
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:08
(AB) ve Güney Amerika
Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkeleri arasında yaklaşık 20 yıl süren müzakerelerin ardından taraflar tarihi serbest ticaret anlaşmasında uzlaştı. Söz
konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için bütün AB ülkelerinin onaylaması gerekiyor. Fransa
gibi anlaşmaya çekimser kalan ülkeler yüzünden bu süreçte bazı engellerin çıkabileceği ifade ediliyor.
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