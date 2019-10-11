Son Dakika Haberleri: AB ile İngiltere Brexit görüşmelerini yoğunlaştırıyor
Son Dakika Ekonomi AB ile İngiltere Brexit görüşmelerini yoğunlaştırıyor

AB ile İngiltere Brexit görüşmelerini yoğunlaştırıyor

1 saat önce

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması beklenen tarih yaklaşırken taraflar, müzakerelere hız verme kararı aldı.

AB ile İngiltere Brexit görüşmelerini yoğunlaştırıyor, System.String[]

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması beklenen tarih yaklaşırken taraflar, müzakerelere hız verme kararı aldı.

Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:56 
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