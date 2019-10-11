AB ile İngiltere Brexit görüşmelerini yoğunlaştırıyor
1 saat önce
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması beklenen tarih yaklaşırken taraflar, müzakerelere hız verme kararı aldı.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması beklenen tarih yaklaşırken taraflar, müzakerelere hız verme kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:56
Bakan Akar, Fransa, İngiltere ve ABD savunma bakanlarıyla görüştü Fransa: AB zirvesinde Türkiye'ye yönelik yaptırımlar görüşülecek İngiltere'de yaşan AB vatandaşları, Brexit nedeniyle haklarını kaybetmekten endişe ediyor Uzayda yürüyen ilk insan hayatını kaybetti