AB ile İngiltere'nin Brexit anlaşması Türklerin lehine: Ankara Anlaşması devam edecek
1 saat önce
İngiltere ile Avrupa Birliği Brexit anlaşması üzerinde uzlaşması Türkiye ile İngiltere arasındaki Ankara Anlaşmasını kurtarabilir.
İngiltere ile Avrupa Birliği Brexit anlaşması üzerinde uzlaşması Türkiye ile İngiltere arasındaki Ankara Anlaşmasını kurtarabilir.
CSS Legal İngiltere Göçmenlik Mevzuatı Uzmanı Mustafa Akbaş, İngiltere ile AB arasında varılan yeni Brexit anlaşması üzerine, "Türk vatandaşları Ankara Anlaşması başvurusu yapabileceğinden, bu durum İngiltere ve Türkiye arasındaki yeni yatırım ve ticari alana da olumlu yansımalar yapacaktır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:42
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