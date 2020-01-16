AB ile İran arasında nükleer anlaşma görüşmesi - Son Dakika
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AB ile İran arasında nükleer anlaşma görüşmesi

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

AB ile İran arasında nükleer anlaşma görüşmesi, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk kez bir araya gelen Borrell ve Zarif, Yeni Delhi'de İran nükleer anlaşmasına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Borrell, muhatabına AB'nin anlaşmayı korumaktan yana olduğunu belirterek, anlaşmanın Orta Doğu'da yükselen tansiyondan dolayı her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

Taraflar, yakın iletişim halinde kalma konusunda mutabık kaldı.

Nükleer anlaşma

İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya (P5+1) arasında 2015'te, Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşma imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan Tahran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

Tahran yönetimi, yaptırımların kalkması ve menfaatlerinin temin edilmesi halinde yeniden anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

İngiltere, Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanlarının 14 Ocak'ta yayımladığı ortak açıklamada, "İran'ın eylemleri göz önüne alındığında, KOEP kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki endişelerimizi kayda geçirmek ve bu konuyu paragraf 36'da belirtilen İhtilaf Çözüm Mekanizması altındaki Ortak Komisyona taşımaktan başka seçeneğimiz kalmadı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere, Fransa ve Almanya'yı nükleer anlaşmadaki vaatlerini yerine getirmemekle suçlayarak, "İran, bu 3 ülkenin yapıcı olmayan adımlarına karşı sert ve kararlı bir yanıt verecektir." ifadelerine yer vermişti.

Avrupa Birliği, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:54 Kaynak: AA
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