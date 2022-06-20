AB ile Mısır arasında Ortaklık Öncelikleri Belgesi imzalandı - Son Dakika
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AB ile Mısır arasında Ortaklık Öncelikleri Belgesi imzalandı

20.06.2022 03:12
AB ile Mısır arasında Ortaklık Öncelikleri Belgesi imzalandı

Avrupa Birliği (AB) ile Mısır arasında, 2027 yılına kadar sürecek başta enerji alanlarında iş birliğini kapsayan Ortaklık Öncelikleri Belgesi imzalandı.

Avrupa Birliği (AB) ile Mısır arasında, 2027 yılına kadar sürecek başta enerji alanlarında iş birliğini kapsayan Ortaklık Öncelikleri Belgesi imzalandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'da düzenlenen imza törenine, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell katıldı.

Açıklamaya göre, imzalanan ortaklık ve iş birliği süreci 2027'ye kadar sürecek.

İmza töreni AB-Mısır Ortaklık Konseyi 9. Dönem Toplantısı çalışmalarının ardından düzenlendi.

AB Mısır Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise Borrell'in görüşmelere ilişkin "ortaklığımız müthiş fırsatlara sahip, biz doğru yoldayız" değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Mısır'ın al-Ahram gazetesi de Şukri'nin, Mısır'ın AB ile tüm alanlarda iş birliğini güçlendirme arzusu içinde olduğunu dile getirdiğini yazdı.

"Mısır dünyanın tanık olduğu tehlikeli ekonomik zorluklara karşı durmaya çabalıyor" diyen Şukri, ülkesinin enerji sağlama gücü sayesinde bu alanda olumlu bir ortak olacağını vurguladı.

Ortaklık Konseyi Toplantısı'nda ayrıca, AB'den gıda sıkıntısına çare olabilmek adına Mısır'a 100 milyon avro yardım yapılacağı duyurulmuştu.

YORUMLAR
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AB, Mısır'a gıda güvenliği için 100 milyon avro verecek AB, Mısır'a gıda güvenliği için 100 milyon avro verecek AB dışişleri bakanları yarın gıda ve enerji güvenliği gündemiyle toplanacak AB dışişleri bakanları yarın gıda ve enerji güvenliği gündemiyle toplanacak
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Lüksemburg, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB ile Mısır arasında Ortaklık Öncelikleri Belgesi imzalandı - Son Dakika

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