Son Dakika Haberleri: AB ile Siyasi Diyalog Toplantısı 13 Eylül'de yapılacak
Son Dakika Politika Haber

AB ile Siyasi Diyalog Toplantısı 13 Eylül'de yapılacak

1 saat önce

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında siyasi direktörler düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı, 13 Eylül'de Brüksel'de yapılacak.

AB ile Siyasi Diyalog Toplantısı 13 Eylül'de yapılacak, System.String[]

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında siyasi direktörler düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı, 13 Eylül'de Brüksel'de yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı başkanlığındaki heyet katılacak.


Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın başkanlığındaki heyet, Siyasi Diyalog Toplantısı kapsamında AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Jean Christophe Belliard ile AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Christian Danielsson başkanlığındaki AB heyeti ile görüşecek. Görüşmelerde AB'ye katılım müzakereleri sürecindeki gelişmeler, katılım öncesi fonlar dahil mali işbirliği, vize muafiyeti süreci ve Gümrük Birliği güncellemesinin yanı sıra, terörle mücadele, göç, güvenlik ve savunma gibi konularda AB ile iş birliği ele alınacak. - ANKARA

Avrupa Birliği, Brüksel, Eylül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Netflix'e rakip gelen Apple TV, 1 Kasım'dan itibaren 100'ü aşkın ülkede kullanılabilir olacak!
Günlük burç yorumları 11 Eylül 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) iPhone 11 modellerinin Türkiye satış fiyatı belli oldu: iPhone 11 Pro Max, 12 bin 500 lira Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 12:12:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB ile Siyasi Diyalog Toplantısı 13 Eylül'de yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]